Спецоперация 26 мая 2023, 15:11 Склад боеприпасов ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в селе Верхнекаменское РИА «Новости»

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Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе села Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что за минувшие сутки бойцы «Южной» группировки войск уничтожили до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу Д-30 на Донецком направлении.

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Всего за сутки российские войска поразили 78 артиллерийских подразделений противника на огневых позиция и нанесли удары по живой силе и военной техники в 92-х районах проведения специальной военной операции.

Средства противовоздушной обороны перехватили выпущенные украинскими боевиками оперативно тактическую ракету «Гром-2», десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Также за сутки уничтожили в воздухе двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях и Донецкой и Луганской народных республиках.