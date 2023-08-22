Важное 22 августа 2023, 14:21 Склад боеприпасов ВСУ уничтожили в Днепропетровской области Минобороны: ВС России ударили по складу боеприпасов ВСУ под Днепропетровском РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали склад боеприпасов 1-й танковой бригады Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Васильковка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ», — заявил он.

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По его словам, российские силы поразили около Орехова в Запорожской области командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

По данным российского военного ведомства, украинская армия потеряла за прошедшие сутки более 125 своих военных на Запорожском направлении. Также она лишилась там четырех минометов и 11 орудий.

Минобороны проинформировало и о том, что ВС России 22 августа удалось с помощью авиации уничтожить быстроходный военный катер американского производства Willard Sea Force у острова Змеиный. На борту находились военные Украины.