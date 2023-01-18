Спецоперация 18 января 2023, 14:06 Склад боеприпасов ВСУ разбили под Краматорском Минобороны России: войска уничтожили под Краматорском склад боеприпасов к HIMARS и «Град»

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Российские войска уничтожили под Краматорском в Донецкой Народной Республике склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины. Об этом на ежедневном брифинге рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Бои вели на Донецком направлении. Военные ударили под Краматорском по складу боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS американского производства и «Град».

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ВСУ также лишились самой установки, а также четырех автомобилей, трех боевых бронемашин и гаубицы «Мста-Б». Погибли до 90 украинских военнослужащих. Добровольцы российских штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Соль. Им помогли авиация, артиллерия и ракетные войска.

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На Южно-Донецком направлении артиллеристы и морпехи предотвратили нападения ВСУ на Сладкое, Степное и Урожайное. Они остановили атаки силами до трех штурмовых групп. Украинские войска потеряли еще до 90 бойцов, семь автомобилей, четыре боевые бронемашины и пикап.