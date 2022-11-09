Склад боеприпасов ВСУ к HIMARS разбили рядом с Днепропетровском | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 14:58 Склад боеприпасов ВСУ к HIMARS разбили рядом с Днепропетровском Минобороны: ВС РФ уничтожили склад ВСУ со снарядами HIMARS рядом с Днепропетровском РИА «Новости»

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Российские военные высокоточным ударом уничтожили склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Ольха». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские военные уничтожили военный склад с боеприпасами к американской реактивной системе залпового огня HIMARS и украинской РСЗО „Ольха“, а также артиллерийскими снарядами», — заявил он.

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