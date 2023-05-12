Спецоперация 12 мая 2023, 13:56 Склад боеприпасов украинской армии разнесли под Авдеевкой Минобороны России сообщило об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов под Авдеевкой РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — объявил он на брифинге.

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Потери украинских войск на Донецком направлении за сутки достигли 900 человек. Российские подразделения вывели из строя свыше 30 единиц бронетехники, семь машин, две гаубицы Д-30 и одну британскую L-118. В районе Часова Яра сбили истребитель Су-27.

В Луганской Народной Республике настигли две диверсионно-разведывательные группы, в районе Запорожья уничтожили хранилище топлива, которым ВСУ заправляли свою военную технику. Группировка войск «Юг» заняла на Малоильиновском направлении новый рубеж, который поможет укрепить оборону.