12 мая 2023, 13:56
Склад боеприпасов украинской армии разнесли под Авдеевкой
Минобороны России сообщило об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов под Авдеевкой
В Донецкой Народной Республике уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — объявил он на брифинге.
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Потери украинских войск на Донецком направлении за сутки достигли 900 человек. Российские подразделения вывели из строя свыше 30 единиц бронетехники, семь машин, две гаубицы Д-30 и одну британскую L-118. В районе Часова Яра сбили истребитель Су-27.
В Луганской Народной Республике настигли две диверсионно-разведывательные группы, в районе Запорожья уничтожили хранилище топлива, которым ВСУ заправляли свою военную технику. Группировка войск «Юг» заняла на Малоильиновском направлении новый рубеж, который поможет укрепить оборону.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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