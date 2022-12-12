Важное 12 декабря 2022, 14:26 Склад боеприпасов теробороны Украины уничтожили в Запорожской области Минобороны России: уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны в Запорожье РИА «Новости»

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Склад боеприпасов для нужд 102-й бригады территориальной обороны Украины разбили в Запорожской области. Об этом рассказал журналистам представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Хранилище боеприпасов находилось недалеко от города Гуляйполе Запорожской области. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки обстреляли огневые позиции 83 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины, солдат и технику в 156 районах.

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