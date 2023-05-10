Спецоперация 10 мая 2023, 14:36 Склад боеприпасов мехбригады ВСУ разбили в Запорожской области Минобороны: ВС России уничтожили склад 65-й мехбригады ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВС России в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области ликвидировали склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

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На Запорожском и Южно-Донецком направлениях российские военные ударами тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации нанесли поражение подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Водяное, Никольское и Угледар Донецкой Народной Республики.

«Потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 70 человек живой силы», — отметил представитель ведомства.

Также боевики лишились гаубицы «Мста-Б», семи автомобилей, трех боевых бронированных машин и командно-штабной машины, написал RT.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные остановили пять групп диверсантов на Купянском направлении.