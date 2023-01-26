26 января 2023, 09:36
Склад боеприпасов к РСЗО «Ольха» разнесли на правом берегу Днепра
ТАСС: на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Склад Вооруженных сил Украины уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области. Украинские войска лишились боеприпасов к реактивной системе залпового огня «Ольха» и семи военнослужащих, рассказали ТАСС в местных экстренных службах.
Украинская армия хранила боекомплекты у села Токаревка. Среди других боеприпасов на складе лежали снаряды для РСЗО «Ольха», которые тоже уничтожили ударом артиллерии. Семь человек погибли, четыре получили ранения.
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Ранее российские войска обстреляли склад боеприпасов к РСЗО HIMARS и «Град» под Краматорском в ДНР и еще один у населенного пункта Малиновка Запорожской области. В заброшенном доме на территории Голой Пристани Херсонской области полицейские наткнулись на крупный схрон с тысячей патронов, корпусами ручных гранат и взрывателем. Находку передали специалистам.
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