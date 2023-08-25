Спецоперация 25 августа 2023, 08:44 Склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ уничтожили возле Урожайного Группировка «Восток» уничтожила под Урожайным склад боеприпасов РИА «Новости»

Читать 360tv в

При поддержке авиации и артиллерии группировка войск «Восток» атаковала подразделения Вооруженных сил Украины в районе поселка Урожайное в ДНР. Противник лишился склада боеприпасов, опорного пункта и машины, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — сказал он.

Реклама

Под удары попали два пункта временной дислокации ВСУ, опорный пункт, склад боеприпасов, автомобиль с военнослужащими. Олег Чехов сообщил, что беспилотник уничтожил возле поселка бронетранспортер с пехотой.

Под Артемовском группировка войск «Юг» поразила пункт временной дислокации. Две боевые машины пехоты уничтожили в Андреевке и Григоровке, станцию радиоэлектронной борьбы — в Белеевке.