Спецоперация 21 января 2023, 15:08 Склад артиллерийских боеприпасов ВСУ уничтожили в Харьковской области Минобороны: ВС России ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов ВСУ под Харьковом РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ», — сказал он.

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Также на Купянском направлении авиация и артиллерия Западного военного округа поразила подразделения 103-й бригады украинской территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области. Там ликвидировали свыше 35 бойцов ВСУ, боевую бронемашину и два автомобиля.

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По данным Минобороны, 21 января освобожден населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике. За него боролись добровольцы штурмовых отрядов при поддержке сил Южного военного округа. В ходе боев за поселок украинские войска потеряли до 50 военных. ВСУ также лишились двух боевых бронированных машины, трех пикапов и двух гаубиц Д-20 и Д-30.