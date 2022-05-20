Сказка Зеленского про несгибаемых «азовцев» кончилась освобождением «Азовстали»

В Минобороны заявили о полном освобождении Мариуполя и завода «Азовсталь» от националистов «Азова» и ВСУ. Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «360» пояснил, какое значение имеет сдача «азовцев»*.

История, придуманная президентом Украины Владимиром Зеленским, про несгибаемых воинов «Азова»* закончилась.

«В информационной сфере — да, это перелом. Пушка, которую придумал Зеленский и его компания, что „азовцы“* — это воины, которые будут воевать до последнего, растворилась», — подчеркнул Матвийчук.

Националисты, добавил он, просто хотят жить и поэтому пойдут на поводу у инстинкта выживания.

«Они никакие не небожители. Жить им хочется, даже если они бандеровцы», — заметил военный эксперт.

Освобождение «Азовстали» от засевших там нацбатов и украинских военных важно и с точки зрения возможности переброски российских войск из-под Мариуполя на Лисичанск и Северодонецк.

«Думаю, мы с вами станем в ближайшие дни свидетелями активизации фронта. Поток пленных будет увеличиваться с каждым днем», — заключил Матвийчук.

*«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.