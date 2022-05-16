СК запросит документы о планируемом Украиной захвате Курской области

Следственный комитет РФ запросит и изучит документы, из которых стало известно о планах Украины по нападению на Россию с целью захвата Курской области и других приграничных регионов РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК написал ТАСС.

Надзорное ведомство обратило внимание на публикации СМИ, в которых сообщалось, что к российским военным в ходе выполнения спецоперации на Украине попали документы, свидетельствующие о том, что киевский режим готовился не только к нападению на ДНР, но к захвату прилегающих регионов России, в том числе Курской области.

Курский губернатор Роман Старовойт на совещании в понедельник заявил о наличии доказательства, что украинские власти давно вынашивали планы не только по захвату ДНР, но и соседних российских областей. Старовойт рассказал про найденное военными РФ учебное пособие о «противопартизанских операциях», подготовленное армией США для ВСУ. По словам губернатора, это пособие еще раз подтвердило, что украинских военных к широкомасштабному проекту по захвату готовили американцы.