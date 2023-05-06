Спецоперация 06 мая 2023, 08:53 СК заочно обвинил двух украинских генералов в преступлениях в Донбассе Глава СК Бастрыкин: двух украинских генералов заочно обвинили в преступлениях в Донбассе Официальный сайт президента Украины

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Двум украинским генералам заочно предъявили обвинение в преступлениях в Донбассе, сообщил РИА «Новости» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Речь идет о бывшем командующем силами «антитеррористической операции» Михаиле Забродском и бывшем командующем «операцией объединенных сил» Сергее Наеве.

Также, по словам Бастрыкина, под уголовные дела попали начальники СИЗО в Киеве и Харькове — в свете вскрывшихся фактов пыток пленных российских военных. Расследование ведется по статье о применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте (356 УК РФ).

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С 2014 года российский следователи возбудили свыше 2,9 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе. Их фигурантами стали 716 человек, включая представителей военного и политического руководства и силовых структур Украины. В рамках общего уголовного дела о применении запрещенных средств и методов войны Украиной соединили 1284 дела.