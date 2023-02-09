Спецоперация 09 февраля 2023, 13:39 СК займется расследованием факта расстрела украинскими военными российских солдат СК России заявил о начале расследования факта расстрелам военными Украины солдат РИА «Новости»

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Следственный комитет проведет расследования факт расстрела украинскими нацоналистами предположительно, военнопленных из России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что Следственный комитет установит причастных к совершению преступления. Ведомство сослалось на появившееся в интернете видео. На нем показано, как украинские военнослужащие расстреливают из автоматического оружия трех солдат. Предположительно убитые были российскими военнопленными.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что это не первое видео расстрела пленных из ВС России. Он подчеркнул, что казнью занималось «бандеровское рогулье», а не одесситы или запорожцы.