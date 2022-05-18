СК зафиксирует информацию об использовании украинскими боевиками гражданских объектов в военных целях

Следователи СК РФ запросят у Минобороны России сведения об использовании украинскими боевиками детских садов, церквей, школ для военных целей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«СК РФ запросит у Минобороны РФ сведения о противоправных действиях украинских вооруженных формирований, связанных с использованием гражданских объектов для военных целей. <…> В рамках расследуемых уголовных дел СК зафиксирует данную информацию и продолжит установление всех обстоятельств произошедшего, а также украинских силовиков, причастных к этому», — рассказали представители ведомства, их процитировало РИА «Новости».

По информации Минобороны, украинские боевики, в том числе из «Азова»*, в Мирнограде в ДНР и в Харьковской области оборудовали в детских садах и школах казармы, поблизости они размещали военную технику. Уточняется, что боевики при этом силой удерживали мирных жителей в подвалах.

Участники батальона «Айдар»** сделали огневые позиции на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области, на нижних этажах больниц в Запорожье. Медики и пациенты становились живым щитом.

«Также будет проверена информация о возможной провокации украинских силовиков, которые собираются взорвать мост в Сумах, обвинив в этом российских военнослужащих», — добавили в СК.

* Нацбатальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.