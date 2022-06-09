СК зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО

Российские следователи зафиксировали факт обстрелов жилых массивов в центре Донецка боеприпасами, образца НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Оперативная группа следователей приехала на одно из мест в Донецке, которое было обстреляно со стороны украинских военнослужащих. Местные жители показали специалистам осколки боеприпаса.

Это осколки, по предварительным данным, принадлежат снаряду калибра 155 миллиметров. Такой стандарт используют страны Североатлантического альянса. Следователи провели осмотр места обстрела, поговорили с очевидцами, а также зафиксировали вещественные доказательства.

ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы ДНР. Съемочная группа «360» оказалась в 200 метрах от огня со стороны украинских военных. Во время записи новостного ролика послышались громкие звуки взрывов. Как позже выяснилось, в Донецке упали пять снарядов калибром 122, которые выпустили украинские военнослужащие. По словам местных жителей, люди боятся выходить из дома. Еще опаснее стала гуманитарная миссия. Несмотря на это, гуманитарный груз продолжает приходить из Подмосковья на специальных фурах.