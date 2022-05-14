СК возбудил дело после обстрела журналистов RT

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела российских журналистов и местных жителей в Докучаевске со стороны украинских вооруженных формирований.

Дело будет расследоваться по статье УК РФ о жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 356 УК РФ), сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.

По данным следователей, установлено, что накануне боевики ВСУ и других украинских воинских формирований, находясь вблизи Докучаевска (ДНР), «с применением РСЗО „Ураган“ произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры».

В результате обстрела автозаправочной станции, как указано в сообщении ведомства, погиб один человек, два сотрудника съемочной группы RT и двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в городскую больницу. У двух операторов ранения ног и спины, отметило ИА Nation News.

Также были повреждены три автомобиля и девять квартир в жилых домах Докучаевска.