Российские следователи завели более 1,3 тысячи уголовных дел по совершенным на Украине преступлениям. Они установили личности более 220 причастных к обстрелам Донбасса. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении руководства страны, националистов и представителей украинских вооруженных формирований.

«Всего возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц. В ходе предварительного расследования уже установлена причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, более 220 лиц», — сказал глава ведомства в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что среди этих людей есть представители высшего командования ВСУ. Обвинения уже предъявили 92 командирам и их починенным. Следователи объявили в розыск 96 человек, а также допросили более 216 человек. Как отметил Бастрыкин, мировому сообществу необходимо продолжать рассказывать, что на самом деле происходит на Украине.