СК установил еще одного причастного к обстрелам мирного населения Донбасса командира ВСУ | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 10:49 Поделиться Telegram

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Viber СК установил еще одного причастного к обстрелам мирного населения Донбасса командира ВСУ СК РФ: установлен командир мехбригады ВСУ, который причастен к обстрелам жителей ДНР и ЛНР РИА «Новости»

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Следственный комитет РФ установил еще одного командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастного к обстрелам мирного населения Донбасса. Речь идет об Иване Виннике, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ возбудили уголовное дело.

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Фигурантами других уголовных производств стали восемь военнослужащих 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 68-й егерской.

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«Военнослужащие 25 сентября 2022 года отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк и Горловка, а также населенном пункте Ясиновка в ДНР», — уточнили в СК.

Из-за обстрелов ранения получили два члена выездной избирательной комиссии Никитовского района Горловки, повреждены пять домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Эти же люди с участием двоих военных 30-й мехбригады ВСУ 24 сентября целились по Донецку, Енакиево, Макеевке и Горловке, а также населенному пункту Новомихайловка в ДНР. Тогда ранения получили шесть мирных жителей, взрывы повредили 18 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания двух школ и детского сада.

Ранее сообщалось, что пять мирных жителей пострадали в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS.

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