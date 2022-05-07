СК России установит украинских националистов, которые использовали людей как живой щит под Харьковом

Следователи СК России устанавливают личности украинских националистов, использовавших мирных жителей Харьковской области как живой щит. О расследовании нового факта преступлений со стороны силовиков Украины сообщила пресс-служба СК в Telegram.

Следственный комитет запросит в Минобороны Российской Федерации сведения об очередных преступных действиях представителей киевского режима в отношении гражданского населения. Документы приобщат к материалам уже заведенных уголовных дел. Будут приняты меры к установлению подозреваемых.

Ранее СК установил личности двух украинских силовиков, причастных к обстрелам мирных людей в Донбассе. Это начальник штаба — первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ полковник Андрей Качанов и командир 23-й отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий.

Также накануне стало известно, что СК России выясняет обстоятельства издевательств грузинского наемника над пленными российскими военными на Украине.

Следственный комитет за восемь лет возбудил около 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине.