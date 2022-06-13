СК России установит причины взрыва в Мелитополе

Следователи Следственного комитета России установят обстоятельства взрыва в Мелитополе возле здания ГУ МВД по Запорожской области. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба СК.

Злоумышленники поместили взрывное устройство в мусорный бак. Пострадали четыре человека. Власти Мелитополя решили усилить меры безопасности в городе после происшествия.

Также сотрудники СК займутся расследованием обстоятельств гибели мирного жителя в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. По информации штаба теробороны ДНР, есть раненые, им оказывают медпомощь. Ранее сообщалось о семи пострадавших: 10-летнем мальчике, трех женщинах (41 год, 31 год и 37 лет) и трех мужчинах (41 год, 43 года и 67 лет).

«Следователи Следственного комитета зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса», — сообщила пресс-служба СК.

Причастных к преступлениям привлекут к уголовной ответственности.