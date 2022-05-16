СК России расследует уничтожение 115-летнего храма в Попасной украинскими боевиками

Следователи СК России расследуют факт уничтожения храма с вековой историей в городе Попасная Луганской Народной Республики украинскими националистами. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.

Журналисты, работающие в Попасной, рассказали, что силовики Украины использовали Никольский храм как наблюдательный пункт, а на колокольне располагались позиции снайперов и пулеметчиков. В результате внутри храма «практически все уничтожено».

Сюжет с разбитым 115-летним храмом накануне опубликовали «Известия».

Российские следователи намерены дать правовую оценку действиям украинских силовиков, разместивших в здании огневые точки.

«Следственным комитетом во взаимодействии с коллегами из республиканских правоохранительных органов будут зафиксированы последствия преступных действий украинских националистов и установлен круг лиц, подлежащих уголовной ответственности за содеянное», — сообщили в СК России.