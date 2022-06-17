СК России оценит угрозы ВСУ ударить по Крымскому мосту

Российские следователи дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко о возможном нанесении удара по Крымскому мосту. Об этом сообщила в Теlеgrаm пресс-служба Следственного комитета России.

В СК напомнили: Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет приоритетной целью для поражения, «если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы».

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о получении детальной технической документации Крымского моста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов, что Крымский мост защищают военные.

Военная помощь от США на миллиард долларов поступит на Украину на этой неделе. НАТО готов поставлять стране оружие в долгосрочной перспективе.

Министр обороны Украины Алексей Резников в одном из интервью утверждал, что новое вооружение позволит Украине вернуть Крым.