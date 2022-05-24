СК России начал расследование попытки подрыва тепловой электростанции в ДНР

Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует попытку подрыва тепловой электростанции в городе Светлодарске ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следователи СК установят лиц, причастных к совершению указанного преступления, действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка», — отметила пресс-служба СК РФ.

Украинские военные предприняли неудачную попытку подрыва дамбы Углегорской ТЭС у Светлодарска, заявили ранее местные власти.

Кадры после попытки ВСУ взорвать плотину появились в социальных сетях. Как указано в комментариях к видеозаписи, из-за взрыва могли погибнуть много людей в ближайших населенных пунктах.

В начале мая бойцы ВСУ заминировали один из пляжей в Херсонской области, когда отступали. Мины установили при помощи плавучего транспортера ВСУ. В результате пляж стал одним из самых опасных мест на территории региона. Российские военные также обнаружили два плавательных транспортера, с помощью которых проводилось минирование. Один из них был уничтожен, а второй просто оставлен при отступлении.