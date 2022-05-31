СК России изучит новые преступления ВСУ против мирного населения

Следственный комитет (СК) России изучит все факты преступлений ВСУ против мирного населения, включая новые. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства. Их заявление процитировал ТАСС.

«Все сведения будут тщательно изучены и проверены в рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима», — сказали они.

Сотрудники СК напомнили о недавнем заявлении представителей Минобороны. Те рассказали о нескольких преступлениях украинских нацистов против мирного населения Донбасса. По заявлениям Минобороны, одна из школ Харкькова превратилась в опорные пункты и склады с боеприпасами ВСУ. В подвалах здания сотрудники украинских силовых структур удерживают мирных жителей. Подходы к школе, по сообщению Минобороны, заминированы.

Также сотрудники ведомства рассказали о преступлениях ВСУ против мирного населения на территории ЛНР. По их словам, «Правый сектор»* превратил жилые дома села Боровское в свои огневые позиции.

Кроме того, сотрудники СК проводят работы на территории промзоны завода «Азовсталь». Об этом сообщил RT.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.