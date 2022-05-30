СК России изучит данные зарубежных СМИ об иностранных наемниках на Украине

Следственный комитет России изучит сведения зарубежных СМИ об иностранных наемниках, приехавших на Украину «для совершения преступлений в отношении русскоязычных граждан и жителей Донбасса». Об этом сообщила в Telegram пресс-служба СК.

Данные будут изучаться в рамках уголовного дела о наемничестве. Иностранные издания сообщили, что в конфликте на Украине участвуют в качестве наемников «американцы и другие иностранцы».

«Следователями СК России будут приняты исчерпывающие меры к документированию фактов преступных действий наемников и установлению их личностей для привлечения к уголовной ответственности», — рассказала пресс-служба СК России.

Следственный комитет за восемь лет возбудил около 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Уголовную ответственность понесут представители военного и политического руководства, силовых структур, националистов. По данным на начало мая, по этим уголовным делам проходили 287 человек.