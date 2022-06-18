СК РФ займется расследованием обстрела Донецка и других городов

Следственный комитет России зафиксирует и займется расследованием обстоятельств совершения украинскими вооруженными формирования «очередных преступлений против мирного населения ДНР». Так сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Имеются данные о том, что украинские националисты заранее готовились занимать огневые позиции в населенных пунктах. Изложенным фактам будет дана всесторонняя правовая оценка в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима», — сказали в Следственном Комитете.

Как сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР и рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела украинскими войсками города Волновахи, Петровского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил два уголовных дела против 20 военнослужащих украинской армии за прицельный обстрел мирного населения Луганской и Донецкой народных республик.