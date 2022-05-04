СК РФ зафиксировал разрушения после обстрела Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ

Представители Следственного комитета РФ зафиксировали последствия обстрела города Стаханов со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.

Представители ведомства отметили, что СК РФ ведет проверку по всем преступлениям ВСУ против мирного населения. В Стаханове следователи замерили осколочные повреждения в заборах, изучили остатки боеприпасов и пообщались с местными жителями. Горожанка Лидия Березанцева рассказала, что ее дом сильно пострадал от обстрелов со стороны ВСУ.

«Вот тут вообще дыра была. Сейчас подоконники полопались, потому что дом весь взлетел. И Получилось так, что везде трещины эти пошли. На веранде полностью выбиты все стекла — 11 стекол выбило», — описала она.

ВСУ регулярно открывают огонь по населенным пунктам в ЛНР и ДНР. 2 мая они обстреляли Луганскую республику из тяжелой артиллерии. От прилета снарядов со стороны ВСУ тогда погибли двое мирных жителей.