СК РФ возбудил уголовные дела против украинских боевиков за обстрел мирных жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела против 20 военнослужащих украинской армии за прицельный обстрел мирного населения Луганской и Донецкой народных республик. СК перечислил националистов, которые 16–17 июня отдавали и выполняли преступные приказы по обстрелу гражданской инфраструктуры.

В перечне СК числятся солдаты и офицеры 24 и 30-й отдельных механизированных бригад, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Всего в списке 20 фамилий военнослужащих ВСУ, против них возбуждены дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, указанные боевики обстреливали Донбасс с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и других видов тяжелого вооружения. В результате ударов погибли два мирных жителя, получили ранения 18 человек, в том числе трое детей. Разрушено более 70 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.