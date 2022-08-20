СК РФ возбудил уголовное дело после гибели двух жителей Донецка при обстреле ВСУ

Следственный комитет России установит лиц, причастных к обстрелу Кировского района Донецка, при котором погибли двое мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователи расследуют обстоятельства обстрела ВСУ Кировского района Донецка, в результате которого погибли двое мирных граждан. СК установит лиц, причастных к этим преступлениям, для их последующего привлечения к уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, украинские националисты оборудовали огневые точки и блокпосты рядом с частными домовладениями и объектами гражданской инфраструктуры в Артемовске, Славянске, Новоукраинке и Прелестном в ДНР.

Помимо этого, ВСУ в Артемовске заминировали подходы к общежитию аграрного училища, не предупредив об этом местных жителей. В Новоукраинке националисты используют жителей как живой щит, удерживая их своих домах, добавили в СК.

Ранее Следком показал на видео последствия атаки ВСУ на Кировский район Донецка.