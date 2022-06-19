СК РФ возбудил два дела на военных ВСУ за обстрелы Донбасса

Следственный комитет России возбудил в отношении военнослужащих ВСУ два уголовных дела по фактам жестокого обращения с мирными людьми и применения запрещенных средств и методов ведения боевых действий. Об этом сообщили на сайте СК.

Дела завели в отношении украинских военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко и Николая Янчего, 25-й отдельной парашутно-десантной бригады (ОПДБр) Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30-й ОМБр Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова и Геннадия Бойко.

По данным СК, вышеперечисленные украинские военные с 18 по 19 июня 2022 года отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах из тяжелых вооружений объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке и Комсомольском, а также в населенных пунктах Пантелеймоновка, Бессарабка, Степное и Мироновский в ДНР и в Первомайске, Северодонецке, Красном Лучше и селе Врубовка в ЛНР.

В результате получили ранения 47 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, погибли 16 человек. Повреждения получили 38 домов и объектов инфраструктуры.