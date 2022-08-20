СК РФ показал на видео последствия обстрелов ВСУ в Кировском районе Донецка

Следователи проводят осмотр частных домов в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Сотрудники Следкома осматривают поврежденные дома на улице Адыгейской. По данным следствия, командиры 68-й отдельной егерской бригады ВСУ приказали обстрелять Кировский района Донецка.

«В отношении военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ», — указывается в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту детонации боеприпасов на военной площадке в Крыму. Следователи установили, что в результате противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе Республики Крым, повреждения получили военный склад и ряд гражданских объектов, включая железнодорожные пути, линии электропередачи, электростанцию и жилые дома.