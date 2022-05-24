СК РФ оценит действия заминировавших выход из порта Херсона украинских националистов

Российские следователи изучат действия украинских националистов, заминировавших выход из херсонского порта. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Следователи СК России дадут правовую оценку действиям украинских националистов, заминировавших единственный выход из порта Херсона в Черное море», — написала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Ранее о минировании выхода в море рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он уточнил, что сейчас работа Херсонского торгового порта заблокирована. Из-за угрозы взрыва торговое судоходство по Днепру тоже приостановили.

«Следствием будут изучены все связанные с этим данные и приняты меры к привлечению к уголовной ответственности виновных лиц», — заявили в СК РФ.

Как пояснил «360» военный журналист, заместителя главного редактора «Литературной России» Алексей Борзенко, проблема в порту Херсона сложилась серьезная. Ситуацию усложняют иностранные грузовые корабли, рискующие подорваться на мине. Порт разминируют, но этот процесс может занять месяц.