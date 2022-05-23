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    23 мая 2022, 04:31

    СК РФ организовал гуманитарную помощь для мариупольцев

    Следственный комитет России организовал гуманитарную помощь для жителей Мариуполя

    Александр Иванов

    Сотрудники Следственного комитета РФ 22 мая, организовали раздачу гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Горожане получили воду и набор необходимых продуктов. На месте работала полевая кухня. Об этом рассказали «Известия».

    «Спасибо большое военным следователям за гуманитарную помощь! Мы благодарны вам», — сказала местная жительница Виктория.

    Кроме того, гуманитарный груз доставили в одну из больниц города.

    «Сегодня в рамках гуманитарной миссии мы доставили необходимые медикаменты во вторую городскую больницу Мариуполя. Это продукты питания, а также игрушки для детской комнаты, сладости, чай, конфеты — все, чтобы детки поскорее смогли восстановиться и прийти в себя после всех ужасов, которые они видели», — рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Константин Ткаченко.

    Он также добавил, что в Мариуполе работают девять гуманитарных центров, они взаимодействуют со всеми медучреждениями города. Ткаченко подчеркнул, что в республике выстроена и налажена системная работа по помощи жителям — она будет продолжаться.