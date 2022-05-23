СК РФ организовал гуманитарную помощь для мариупольцев

Сотрудники Следственного комитета РФ 22 мая, организовали раздачу гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Горожане получили воду и набор необходимых продуктов. На месте работала полевая кухня. Об этом рассказали «Известия».

«Спасибо большое военным следователям за гуманитарную помощь! Мы благодарны вам», — сказала местная жительница Виктория.

Кроме того, гуманитарный груз доставили в одну из больниц города.

«Сегодня в рамках гуманитарной миссии мы доставили необходимые медикаменты во вторую городскую больницу Мариуполя. Это продукты питания, а также игрушки для детской комнаты, сладости, чай, конфеты — все, чтобы детки поскорее смогли восстановиться и прийти в себя после всех ужасов, которые они видели», — рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Константин Ткаченко.

Он также добавил, что в Мариуполе работают девять гуманитарных центров, они взаимодействуют со всеми медучреждениями города. Ткаченко подчеркнул, что в республике выстроена и налажена системная работа по помощи жителям — она будет продолжаться.