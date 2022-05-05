СК РФ начал принимать жалобы на военные преступления в Мариуполе

Представители Следственного комитета РФ начали работать в Мариуполе. Они принимают от жителей города сообщения о фактах военных преступлений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый вице-спикер Света Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«На днях здесь начали работать представители Следственного комитета РФ. Они принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах военных преступлений, совершенных украинскими нацбатами», — написал Турчак.

Он также сообщил, что в городе работают девять центров гуманитарной помощи «Единой России». По словам Турчака, ежедневно там получают помощь около четырех тысяч человек.

«Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости. Здесь же люди получают продуктовые наборы, хлеб, воду и горячее питание. Здесь же волонтеры помогают им найти пропавших родственников», — сказал Турчак.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Андрей Турчак и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Мариуполь.