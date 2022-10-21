Бастрыкин поручил сотрудникам СК РФ проверить цены на товары для мобилизованных | 360°

21 октября 2022, 22:37
Бастрыкин поручил сотрудникам СК РФ проверить цены на товары для мобилизованных
Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить цены на товары для мобилизованных
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать факты завышения цен на продукцию для мобилизованных, сообщили в пресс-службе ведомства.
Он распорядился в кратчайшие сроки доложить о принимаемых мерах в рамках действующего российского законодательства. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В Минобороны России сообщили о наборе в ряды Вооруженных сил 300 тысяч человек.
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Российские власти проработали ряд мер социальной поддержки для тех, кто попал под призыв. В регионах также позаботились о помощи семьям мобилизованных граждан. Все вопросы решаются очень оперативно.
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В Госдуме ранее высказали ряд инициатив, которые могут распространить на мобилизованных. Депутат Василий Власов предложил отменить транспортный налог, поскольку гражданин ведь не пользуется транспортным средством во время несения службы. А ЛДПР призвала выплачивать алименты детям участников СВО.
Частичная мобилизация в РФ
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