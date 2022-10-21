Бастрыкин поручил сотрудникам СК РФ проверить цены на товары для мобилизованных | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 22:37 Бастрыкин поручил сотрудникам СК РФ проверить цены на товары для мобилизованных Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить цены на товары для мобилизованных РИА "Новости"

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать факты завышения цен на продукцию для мобилизованных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Он распорядился в кратчайшие сроки доложить о принимаемых мерах в рамках действующего российского законодательства. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В Минобороны России сообщили о наборе в ряды Вооруженных сил 300 тысяч человек.

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Российские власти проработали ряд мер социальной поддержки для тех, кто попал под призыв. В регионах также позаботились о помощи семьям мобилизованных граждан. Все вопросы решаются очень оперативно.

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В Госдуме ранее высказали ряд инициатив, которые могут распространить на мобилизованных. Депутат Василий Власов предложил отменить транспортный налог, поскольку гражданин ведь не пользуется транспортным средством во время несения службы. А ЛДПР призвала выплачивать алименты детям участников СВО.