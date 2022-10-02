СК проверит данные об иностранных наемниках на Украине | 360°

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СК проверит данные об иностранных наемниках на Украине

СК России проверит данные об иностранных наемниках на Украине

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети.

Как заявили в пресс-службе, у следователей есть информация, что наемники из Польши, Румынии и других стран Европы участвуют в преступных действиях украинских националистических формирований.

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«Председатель СК России поручил проверить информацию об иностранных наемниках, участвующих в боевых действиях в рядах ВСУ», — написало ведомство в своем Telegram-канале.

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Этой работой займется Главное военное следственное управление СК РФ. Сведения проверят следственным путем, также специалистам поручили собрать необходимые доказательства.

В начале сентября журналисты сообщили, что среди украинских бойцов воюют наемники из американской частной военной компании Academi. Раньше она носила название Blackwater. Как отметили СМИ, в составе ЧВК могут быть не только американцы, но и приехавшие из других стран.

СК РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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