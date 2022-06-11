СК признал потерпевшими больше двух тысяч человек по делу об обстреле Мариуполя
Сотрудники Следственного комитета России признали потерпевшими около двух тысяч человек, пострадавших в ходе обстрелов Мариуполя со стороны ВСУ. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.
Боевики из запрещенного в России националистического батальона «Азов»* продолжительное время укрывались на территории металлургического комплекса «Азовсталь».
Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении завода во второй половине мая, укрывавшиеся там боевики добровольно сложили оружие и сдались в плен.
Глава ДНР Денис Пушилин обещал, что суд над боевиками «Азова»* будет максимально открытым.
Ранее Верховный суд ДНР огласил смертный приговор трем иностранным наемникам, вышедшим с «Азовстали», все они признаны виновными в ведении боевых действий против мирного населения Донбасса.
*«Азов» — запрещенный в России националистический батальон.