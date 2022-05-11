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    11 мая 2022, 15:49

    СК предоставил новые доказательства притеснения русскоязычного населения на Украине

    Следком: бывший военнослужащий рассказал о притеснении русскоязычных в армии Украины

    Максим Зинкин

    Военнослужащие украинской армии холодно и с презрением относятся к своим русскоязычным соратникам из восточных областей страны. Об этом Следственному комитету России сообщил бывший солдат контрактной службы ВСУ Даниил К.

    СК предоставил новые доказательства притеснения русскоязычного населения на Украине

    Он рассказал, что поступил в 18 лет на службу по контракту в воинскую часть, которая находилась во Львове.

    «Сослуживцы были в основном из западных регионов. К коллегам с востока они относятся более чем холодно. Самую тяжелую работу поручали выполнять именно мне», — рассказал он.

    Даниил сообщил, что из-за его места рождения к нему обращались «москаль» или «кацап».

    «Однажды сержант закрыл меня на сутки в вольере для собак. Пришлось есть из миски и спать на голом полу», — сообщил бывший военный ВСУ.

    Не выдержав такого отношения, молодой человек принял решение уволиться из Вооруженных сил Украины.

    Ранее СК сообщил, что расследует факты издевательств над российскими военными на Украине.