Военнослужащие украинской армии холодно и с презрением относятся к своим русскоязычным соратникам из восточных областей страны. Об этом Следственному комитету России сообщил бывший солдат контрактной службы ВСУ Даниил К.

Он рассказал, что поступил в 18 лет на службу по контракту в воинскую часть, которая находилась во Львове.

«Сослуживцы были в основном из западных регионов. К коллегам с востока они относятся более чем холодно. Самую тяжелую работу поручали выполнять именно мне», — рассказал он.

Даниил сообщил, что из-за его места рождения к нему обращались «москаль» или «кацап».

«Однажды сержант закрыл меня на сутки в вольере для собак. Пришлось есть из миски и спать на голом полу», — сообщил бывший военный ВСУ.

Не выдержав такого отношения, молодой человек принял решение уволиться из Вооруженных сил Украины.

Ранее СК сообщил, что расследует факты издевательств над российскими военными на Украине.