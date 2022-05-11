СК предоставил новые доказательства притеснения русскоязычного населения на Украине
Следком: бывший военнослужащий рассказал о притеснении русскоязычных в армии Украины
Военнослужащие украинской армии холодно и с презрением относятся к своим русскоязычным соратникам из восточных областей страны. Об этом Следственному комитету России сообщил бывший солдат контрактной службы ВСУ Даниил К.
Он рассказал, что поступил в 18 лет на службу по контракту в воинскую часть, которая находилась во Львове.
«Сослуживцы были в основном из западных регионов. К коллегам с востока они относятся более чем холодно. Самую тяжелую работу поручали выполнять именно мне», — рассказал он.
Даниил сообщил, что из-за его места рождения к нему обращались «москаль» или «кацап».
«Однажды сержант закрыл меня на сутки в вольере для собак. Пришлось есть из миски и спать на голом полу», — сообщил бывший военный ВСУ.
Не выдержав такого отношения, молодой человек принял решение уволиться из Вооруженных сил Украины.
Ранее СК сообщил, что расследует факты издевательств над российскими военными на Украине.