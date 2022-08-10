СК назвал виновников гибели пяти мирных жителей ДНР

Следственный комитет России назвал имена украинских военнослужащих, виновных в обстрелах гражданской инфраструктуры в Донецкой Народной Республике. В результате них в период со 2 по 5 августа погибли пять мирных жителей.

Виновники попали под уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны (часть 1 статьи 356 УК РФ). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

«В СК России возбуждены уголовные дела <…> в отношении военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко, 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ», — сообщила пресс-служба СК России.

По версии следствия, эти военные отдавали и исполняли приказы об обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Еленовке, Кременце, Никольском, Октябре, Александровке. Обстрелы унесли жизни пяти человек, в том числе ребенка, еще 25 человек пострадали. Поврежденными оказались 82 дома, в том числе здания двух школ и четырех больниц.

«СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для их последующего привлечения к уголовной ответственности», — добавили в пресс-службе ведомства.