СК нашел украинского боевика, подозреваемого в убийстве двух безоружных жителей Мариуполя

Следственный комитет установил местонахождение боевика нацбатальона «Азов»* Михаила Швеца, которого заподозрили в применении запрещенных средств ведения войны. По версии следствия, он застрелил безоружных мужчину и женщину в Мариуполе.

«Установлено местонахождение Швеца. В ближайшее время с ним начнутся следственные действия», — сообщила пресс-служба СК России.

По предварительным данным, в марте 2022 года, находясь на позиции, оборудованной на седьмом этаже жилого дома в Мариуполе, сержант «произвел несколько прицельных выстрелов» в людей, которые просто шли по улице мимо его наблюдательного пункта. Следователи нашли свидетеля, который рассказал, что и у мужчины, и у женщины на рукаве была белая повязка, что и вызвало раздражение Швеца. По словам очевидца, сержант пообещал убить обоих, «если они пойдут назад», и в итоге сделал это.

В СК отметили, что уничтожение гражданских лиц, которые не участвуют в боевых действиях, нарушает требования Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола к ней.

В отношении Швеца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение запрещенных средств ведения войны». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

* «Азов» — запрещенный в России националистический батальон.