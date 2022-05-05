Следователи Следственного комитета России обнаружили останки мирного жителя Мариуполя. Они находились в полуподвальном помещении драматического театра. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во время осмотра драматического театра в центре Мариуполя, разрушенного в результате действий националистов, следователи увидели в полуподвальном помещении под сценой останки человека. Предположительно, он находился там во время пожара. Останки направлены на исследования. Осмотр места случившегося продолжается.

Ранее власти Донецкой Народной Республики, различные структуры и ведомства сообщили, что в центре Мариуполя украинские боевики подорвали театр драмы. На тот момент там могли находиться несколько десятков обычных людей, которые укрывались в театре во время боевых действий.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель — денацификация и демилитаризация соседней страны.