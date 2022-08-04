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    04 августа 2022, 02:12

    СК изучит видео расправы над российскими пленными на Украине

    СК РФ расследует расстрел безоружных российских пленных украинскими националистами

    Александра Ломейко

    В СК РФ начали изучать видео, на котором украинские боевики бесчеловечно обошлись с российскими пленными. Безоружных солдат расстреляли.

    Жестокие кадры появились в одном из Telegram-каналов, сообщили в пресс-службе ведомства. После расправы украинские военнослужащие бросили тела убитых на дороге.

    «Зафиксирован момент расправы украинскими боевиками над безоружными российскими военнопленными в районе Черниговщины», — уточнили в СК РФ.

    По предварительным данным, видео сняли в конце марта — начале апреля в районе Черниговщины. Не исключено, что к преступлениям причастны боевики «Правого сектора»*.

    В СК подчеркнули, что данные факты стали очередным свидетельством нарушений украинской стороной требований Женевской конвенции. Следователям предстоит выяснить лиц, которые причастны к расправе над российскими военнослужащими.

    *«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.