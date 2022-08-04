СК изучит видео расправы над российскими пленными на Украине
СК РФ расследует расстрел безоружных российских пленных украинскими националистами
В СК РФ начали изучать видео, на котором украинские боевики бесчеловечно обошлись с российскими пленными. Безоружных солдат расстреляли.
Жестокие кадры появились в одном из Telegram-каналов, сообщили в пресс-службе ведомства. После расправы украинские военнослужащие бросили тела убитых на дороге.
«Зафиксирован момент расправы украинскими боевиками над безоружными российскими военнопленными в районе Черниговщины», — уточнили в СК РФ.
По предварительным данным, видео сняли в конце марта — начале апреля в районе Черниговщины. Не исключено, что к преступлениям причастны боевики «Правого сектора»*.
В СК подчеркнули, что данные факты стали очередным свидетельством нарушений украинской стороной требований Женевской конвенции. Следователям предстоит выяснить лиц, которые причастны к расправе над российскими военнослужащими.
*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.