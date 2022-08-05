СК изучит призывы украинской телеведущей «убивать русских»

В отношении украинской телеведущей Янины Соколовой, которая в эфире призвала «убивать русских людей», глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Следователи изучат и проверят слова Соколовой.

«По результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей», — говорится в тексте на сайте СКР.

По данным ведомства, Соколова заявила о необходимости «убивать русских людей» по национальному признаку.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в своем выступлении украинская телеведущая «открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения». В СКР также добавили, что русофобские высказывания Соколова озвучила в эфире телеканала NTA.

В апреле СКР завел уголовное дело против мэра украинского города Днепра Бориса Филатова. В своих соцсетях градоначальник опубликовал пост, в котором призывал убивать россиян. Высказывания Филатова попадают под состав преступления о подстрекательстве к совершению геноцида, то есть к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы, отметили в ведомстве.