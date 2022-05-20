СК изучит факты участия детей в деятельности неонацистов на Украине

Неонацисты привлекали детей к своим задачам на Украине. СК России изучит факты о подобных ситуациях. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Следственный комитет запросит в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сведения о новых фактах преступной деятельности киевского режима», — написали представители СК.

Они отметили, что у них есть подтверждающие сведения. По их словам, неонацисты привлекали детей к своим действиям с 2015 года. Тогда началась организация детских лагерей «Юношеского корпуса». В них принимали детей с восьми лет. Спустя год возрастную планку снизили до семи лет. В детских лагерях неонацисты обучали военному делу. Среди упражнений была снайперская стрельба.

Представители СК сообщили, что они владеют видеосвидетельствами участия подростков в боевых планах неонацистов. В их числе — поджог домов мирного населения. Также сотрудники ведомства отметили, что неонацисты привлекали сирот к осуществлению своих планов. По сообщению СК, дети из приюта «Пилигрим» в 2014 году помогали ВСУ копать окопы и строить блокпосты. Это происходило в Мариуполе. Кроме того, средства на работу детских лагерей выделяли из бюджета страны.