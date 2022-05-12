СК изучит данные о негуманных опытах над пациентами психбольницы под Харьковом

СК России изучит информацию о проведении негуманных экспериментов в биолабораториях на Украине. В частности, следователи рассмотрят данные об опытах нах пациентами психбольницы под Харьковом.

«Следственным комитетом будет запрошена информация в Министерстве обороны Российской Федерации о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины», — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Согласно новым сведениям, представители США проводили опыты над пациентами психиатрической больницы. Медучреждение находится в Харьковской области. Как уточнили в СК, американские исследователи приезжали на Украину через территории других стран.

Теперь российские следователи намерены изучить информацию и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных. Расследование проведут в рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима и незаконных биологических исследованиях.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон ставил эксперименты над украинцами в психиатрической больнице № 1 в селе Стрелечье.