СК даст правовую оценку факту обстрела ВСУ жилых кварталов в Энергодаре

Следователи зафиксируют факт обстрела вооруженными формированиями Украины жилых кварталов в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В результате преступлений украинских националистов пострадали мирные граждане, несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Повреждены автомобили, в квартирах выбиты оконные рамы и стекла», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что число пострадавших при обстреле украинскими боевиками жилых кварталов Энергодара в ночь на 29 августа выросло до девяти человек.

Двое пострадавших находятся в реанимации, за их жизнь борются медики. По его словам, киевские нацисты совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад.

У одного из тяжелораненых сложная травма ноги, у женщины ранение в грудь и пневмоторакс. Около 40 автомобилей получили повреждения осколками, 25 машин полностью сгорели. В большинстве квартир выбиты рамы и стекла, повреждена теплоцентраль, уточнил сообщил Балицкий.