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    29 августа 2022, 09:58

    СК даст правовую оценку факту обстрела ВСУ жилых кварталов в Энергодаре

    СК: преступным действиям украинских боевиков в Энергодаре будет дана правовая оценка

    Юлия Баранова

    Следователи зафиксируют факт обстрела вооруженными формированиями Украины жилых кварталов в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.

    СК даст правовую оценку факту обстрела ВСУ жилых кварталов в Энергодаре

    «В результате преступлений украинских националистов пострадали мирные граждане, несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Повреждены автомобили, в квартирах выбиты оконные рамы и стекла», — сказано в сообщении ведомства.

    Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что число пострадавших при обстреле украинскими боевиками жилых кварталов Энергодара в ночь на 29 августа выросло до девяти человек.

    Двое пострадавших находятся в реанимации, за их жизнь борются медики. По его словам, киевские нацисты совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад.

    У одного из тяжелораненых сложная травма ноги, у женщины ранение в грудь и пневмоторакс. Около 40 автомобилей получили повреждения осколками, 25 машин полностью сгорели. В большинстве квартир выбиты рамы и стекла, повреждена теплоцентраль, уточнил сообщил Балицкий.