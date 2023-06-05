Спецоперация 05 июня 2023, 14:35 Ситуацию вокруг Артемовска назвали очень тяжелой Врио главы ДНР Пушилин назвал тяжелой ситуацию на флангах вокруг Артемовска РИА «Новости»

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Российские войска контролируют положение дел на флангах под Артемовском, несмотря на то, что ситуация остается очень тяжелой. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что украинские боевики ведут артиллерийскую стрельбу по позициям освободивших город российских войск.

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«Ситуация контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая. И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии», — заявил Пушилин.

Украинские войска остановили движение на флангах вокруг Артемовска. Об этом на минувшей неделе заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что военнослужащие посвятили это время другим важным задачам, включая меры по восстановлению боеспособности подразделений.

Российские силы полностью освободили Артемовск от украинских боевиков в конце мая. Основными силами операции стали штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер», поддержку которым оказали авиация и артиллерия.