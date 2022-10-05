Ситуацию в Сватово в ЛНР назвали тревожной, но контролируемой | 360°

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Ситуацию в Сватово в ЛНР назвали тревожной, но контролируемой

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05 октября 2022, 10:16

Ситуацию в Сватово в ЛНР назвали тревожной, но контролируемой

Представитель ЛНР Мирошник назвал ситуацию в Сватово контролируемой

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Ситуация в городе Сватово в Луганской Народной Республике сложная, но она находится под контролем. Об этом сообщил представитель республики Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, там достраиваются оборонительные сооружения и людей на улицах мало.

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«В Сватово ситуация тревожная, но контролируемая. Ночь прошла спокойно. Жители слышат в основном звуки исходящих артиллерийских обстрелов. Наша артиллерия наносит удары по скоплениям противника. Достраивают оборонительные сооружения», — написал Мирошник.

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Органы власти и социальные учреждения в городе работают, но многие в дистанционном режиме.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Соответствующие документы опубликовали.

Референдумы о присоединении к России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство проголосовавших высказалось за то, чтобы продолжить жить и развиваться в составе РФ. В своей программной речи по итогам референдумов президент Владимир Путин заявил, что «люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда».

ЛНР

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