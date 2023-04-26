Спецоперация 26 апреля 2023, 10:24 Ситуацию в Артемовске сочли сложной Командующий Силами спецопераций Украины Хоренко назвал ситуацию в Артемовске сложной РИА «Новости»

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В Артемовске сложилась сложная ситуация. Об этом заявил командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко. Он выразил уверенность, что украинские военные знают, что делать в такой ситуации. Об этом сообщила пресс-служба командования Сил спецопераций ВСУ.

«Действительно, ситуация в Артемовске сложная, однако кто, как не вы, знает, <…> как действовать в текущих условиях», — отметил Хоренко.

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Ранее бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил о больших потерях ВСУ в Артемовске.

По его мнению украинские солдаты должны были оставить Артемовск еще в конце зимы. Сейчас положение ВСУ там ухудшается из-за невозможности навязать противнику инициативу.

Российские артиллеристы поддержали штурм на Артемовском направлении, они применяют 120-миллиметровые самоходные орудия «Нона» для уничтожения живой силы и техники украинских частей.